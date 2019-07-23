رياضة | نجم الإسماعيلي على رادار سموحة

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دخل مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد صادق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأرسل النادي الساحلي خلال الساعات الماضية، فاكسا رسميا لإدارة الدراويش لتحديد الشروط المادية، للتنازل عن خدمات اللاعب في بداية الموسم.

ويأتي طلب التعاقد مع اللاعب، بأوامر من حسام حسن المدير الفني للفريق، والذي يسعى لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري العام، والعودة للمشاركات الإفريقية.