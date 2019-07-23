رياضة | الزمالك يطالب الجبلاية بتحمل نفقات علاج جنش

تلقى مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بإدارتها اللواء ثروت سويلم، بشكل مؤقت خطابا من جانب إدارة نادي الزمالك، للمطالبة بالحصول على مستحقات علاج محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني بالأمم الإفريقية.

وطالب مسؤولي الزمالك الجبلاية، بتطبيق لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإلزام الاتحادات الوطنية بعلاج اللاعببن المصابين خلال معسكرات بلادهم ببطولات ومعسكرات الفيفا.

وكان جنش، تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته بتدريبات الفراعنة استعدادا لمواجهة أوغندا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتوج منتخب الجزائر باللقب القاري على حساب نظيره السنغالي، بعد الفوز عليه بالمباراة النهائية بهدف دون رد.