رياضة | كورة لايف GOAL Messi مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر يلا شوت بلس رابط ماتش البرسا beIN SPORTS

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يستضيف ملعب "سايتاما 2002" على الأراضي اليابانية، المواجهة النارية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ونظيره تشيلسي الإنجليزي، في كأس راكوتين الودي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2019 / 2020.

وتنطلق المباراة بين برشلونة وتشيلسي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2.

ويسعى أرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة لتجهييز جميع اللاعبين قبل إنطلاق الموسم الجديد، في ظل رغبة حامل لقب الدوري الإسباني "الليجا" في الموسم المنصرم إلى العودة من جديد لمنصات التتويج القارية، حيث تأمل جماهير البلوجرانا في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" مرة أخرى، حيث يعود أخر القابهم بالشامبيونزليج لموسم 2014 / 2015.

بينما يتطلع فرانك لامبارد في قيادة الفريق كمدرب هذه المرة لمنصات التتويج بالدوري الإنجليزي كما فعلها سابقًا كلاعب، حيث أنهى الفريق الموسم المنصرم في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، متأخرًا بفارق 26 عن صاحب اللقب مانشستر سيتي، وتأمل جماهير البلوز في عودة لقب "البريميرليج" لخزائنها مجددًا، حيث يعود آخر لقب للنادي الإنجليزي لموسم 2016 / 2017.