رياضة | "زيدان يريده بشدة".. صحف إسبانية: محمد صلاح قد يكون ثاني صفقات الريال النارية بعد هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان يريده بشدة".. صحف إسبانية: محمد صلاح قد يكون ثاني صفقات الريال النارية بعد هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الصحف الإسبانية صباح اليوم، بأن المدير الفني الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، قد تواصل من جديد مع رئيس النادي الإسبني فلورنتينو بيريز، وذلك من أجل إقناع بعقد ثانية من صفقة من العيار الثقيل وذلك بعد حصول ريال مدريد في بداية الميركاتو على خدمات إيدين هازارد لاعب تشيلسي السابق.

وفي هذا الصدد، قال موقع "دياريو جول"، بأن زيدان يريد لاعب آخر يتحمل المهام الهجومية في الفريق رفقة إيدين هازارد، حيث يرى الفرنسي بأن "هازارد" وحده لن يكون كافي لإعادة ريال مدريد إلى طريق البطولات من جديد.

وأوضح الموقع الإسباني، بأن "زيدان" يريد الحصول على خدمات واحد من الثلاثي "محمد صلاح" نجم ليفربول أو زميله في الفريق "ساديو ماني" أو لاعب باريس سان جيرمان "كيليان مبابي"، ولكن يبقى محمد صلاح هو الأقرب بالنسبة لزيدان، وذلك لكونه يلعب على الجهة المقابلة لجهة إيدين هازارد على عكس ساديو ماني، وهذا بالإضافة إلى صعوبة حصول ريال مدريد على توقيع "مبابي" بسبب رفض باريس التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.

ختم "دريايو جول" تقريره حول إمكانية إنتقال صلاح إلى صفوف ريال مدريد ليؤكد بأن اللاعب الدولي المصري قد طلب الحصول على 30 مليون يورو كراتب سنوي للإنتقال إلى صفوف النادي الملكي.