رياضة | موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي،تشهد اليوم التصفية النهائية لمواليد ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي جرت على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وتبدأ غدا الاربعاء اختبارات الناشئين مواليد ٢٠٠٢ وتستمر حتى بعد غد الخميس، لتنتهي بذلك اختبارات الناشئين، وتبدأ بعد ذلك الاختبارات الخاصة بأبناء أعضاء الجمعية العمومية.

وتستمر عملية بيع الاستمارات خلال أيام الاختبارات أمام بوابات فرع مدينة نصر، بسعر ٥٠ جنيهاً للاستمارة الواحدة.