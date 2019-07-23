رياضة | عرض إماراتي رسمي لضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض إماراتي رسمي لضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من أحد الأندية الاماراتية للحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك بداية من الموسم المقبل بعدما طلب اللاعب منهم التحدث مع الإدارة بشكل مباشر.

وتتجه النية لدى إدارة الزمالك لرفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي ورغبتهم في إدخال اللاعب كمقايضة في إحدى الصفقات الجديدة.

ويتبقى في عقد اللاعب مع الزمالك موسم واحد ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.