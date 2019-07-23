رياضة | جلسة ثلاثية في الجبلاية لتجهيز الأوليمبي للأمم الإفريقية

يعقد اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مؤقت، جلسة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، خلال 48 ساعة لبحث معسكر الفراعنة استعدادا للأمم الإفريقية.

ويبحث الثلاثي عن كيفية إعداد الفراعنة الصغار للبطولة، وإمكانية تعديل مباريات مسابقة كأس مصر وإقامتها عقب معسكر الفراعنة، بالإضافة إلى الاستماع لمتطلبات غريب استعدادا للبطولة.

وكان شوقي غريب، طالب بتوفير 3 مواجهات ودية خلال المعسكر المقبل من المستوى الأول، للوقوف على مستوى لاعبيه قبل الحدث الأهم.

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي، لنهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.