رياضة | غريب يستدعي مصابي الأهلي والمقاولون لجلسة في الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غريب يستدعي مصابي الأهلي والمقاولون لجلسة في الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللواء ثروت سويلم القائم بأعماله مؤقتا، خطابا رسميا لإداراتي الأهلي والمقاولون العرب، لإرسال لاعبي المنتخب الأوليمبي المصابين في كل فريق، برفقة تقاريرهم الطبية، للإطلاع عليها قبل الأمم الإفريقية.

يأتي ذلك بناءا على طلب من شوقي غريب المدير الفني، والذي يرغب في معرفة أخر تطورات اللاعبين المصابين والإطمئنان عليهم قبل البطولة القارية.

واشتمل خطاب الجبلاية، على إرسال محمد محمود وكريم نيدفيد لاعبي الأهلي، وطاهر محمد طاهر ويوسف الجوهري لاعبي ذئاب الجبل، إلى مقر الاتحاد بالجزيرة برفقة طبيبهم وتقاريرهم لعقد جلسة مع طبيب المنتخب الأوليمبي والمدير الفني، لمعرفة أخر تطورات إصابة الثنائي ومدى جاهزيتهم للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، خلال شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة بطولة أوليمبياد طوكيو 2020.