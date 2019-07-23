رياضة | الأهلي "سباحة" يستعد لخوض بطولة كأس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي "سباحة" يستعد لخوض بطولة كأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرق السباحة بالنادي الأهلي تستعد لخوض مرحلة جديدة من التحدي في بطولة كأس الاتحاد التي تقام بفرع النادي بمدينة نصر وتستمر فعالياتها إلى 7 أغسطس المقبل.

و تنطلق غدا منافسات المرحلة العمرية 2007 والتي تقام على مدار ثلاثة أيام يعقبها منافسات مرحلة 2006، ثم مرحلة 2003، بمشاركة العديد من الاندية أبرزها وادى دجلة والصيد والشمس وهليوبوليس وسموحة والزهور.

ويشارك الأهلي في البطولة بـ800 لاعب ولاعبة، ونجح النادي في الفوز بمرحلتى 10 و11 سنه "اولاد وبنات" حتي الآن ، إلى جانب حصد الألقاب الفردية "أفضل رقم وأفضل سباح".

وجاءت نتائج النادي في البطولة حتى الان كالتالي:

نجح فريق 11 سنة " أولاد" بالنادي في حصد المركز الأول برصيد 13647 نقطة، وجاء وادي دجلة في المركز الثاني والصيد في المركز الثالث.

وفاز لاعب الأهلي عمر محمد حسن بكأس أفضل سباح برصيد 3142 نقطة، كما فاز ابراهيم شمس الدين بكأس أفضل رقم في سباق 200 متر متنوع بزمن قدره 2.38.69، ومجموع نقاط 373.

Advertisements

وتوج فريق الأهلي للسباحة تحت 11 سنة (بنات) بكأس المركز الأول برصيد 18397 نقطة ، وجاء دجلة في المركز الثاني والصيد في المركز الثالث، وحصلت انجي باسم بهاء الدين، على كأس أفضل سباح برصيد 4388 نقطة.

وفي منافسات المرحلة العمرية تحت 10 سنوات (أولاد)، أحتل الأهلي المركز الأول برصيد 13476 نقطة، ثم دجلة في المركز الثاني والصيد في المركز الثالث، وفاز لاعب النادي أحمد عمرو أحمد بكأس أحسن سباح برصيد 2682 نقطة.

واحتل الأهلي المركز الأول ايضا في منافسات تحت 10 سنوات (بنات) برصيد 19242 نقطة، و جاء دجلة في المركز الثاني، وتوجت شهد محمد أحمد سباحة النادي بكأس أحسن سباح برصيد 6672.



وأقيمت بطولة كأس الاتحاد تحت مسمى البطولة التنشيطية العام الماضي قبل أن تأخذ الطابع الرسمي خلال الموسم الجاري، لتصبح واحدة من أجندة البطولات المحلية والتي تشهد منافسات قوية.

و قال وائل عزت رئيس جهاز الألعاب بالأهلي إن النادي استعد بشكل جيد لبطولة الاتحاد ونجح في الفوز بالمركز الأول في مرحلتى 10 و11 سنة رغم المنافسات القوية التي تشهدها البطولة.

وأكد عزت أن البطولة تأتى ضمن اهتمامات جهاز ألعاب الماء بالنادي بعدما أصبحت البطولة الثالثة على المستوى الرسمي ،كما انها تعد خير اعداد للموسم الجديد والذي يبحث فيه الأهلي عن استمرار انتصاراته وتصدره في اللعبة.

وأشاد رئيس جهاز ألعاب الماء بالمستوى الذي قدمه أبناء الأهلي في البطولة حتي الأن مؤكدا أن القادم أفضل و ينتظر من الأجيال الحالية أن تكون خير سفير للنادي في البطولات مستقبلا.