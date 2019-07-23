رياضة | غياب مروة مجدي لاعبة الكرة الطائرة الأهلي "سيدات".. وخضوع الشامي لعملية جراحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب مروة مجدي لاعبة الكرة الطائرة الأهلي "سيدات".. وخضوع الشامي لعملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب مروة مجدي لاعبة الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي عن المباريات والتدريبات الجماعية لمدة 4 اشهر بعد خضوعها لعملية جراحية في الكتف خلال الساعات القليلة الماضية.

وتعرضت مروة مجدي لخلع في الكتف أثناء مشاركتها مع منتخب مصر في بطولة افريقيا الأخيرة قبل أن تجري جراحة ناجحة بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وتبدأ لاعبة الأهلي المرحلة الأولى من التأهيل منتصف الشهر المقبل وفقا للبرنامج الذي حده الجهاز الطبي للفريق.

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خضعت أية الشامي لاعبة فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لعملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرضت لها مؤخرا.

ومن المقرر أن تخضع اللاعبة خلال الفترة المقبلة للعلاج الطبيعي قبل ان تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من التأهيل.

وقال الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق أن اللاعبة ستخضع للتأهيل لمدة شهرين قبل العودة للتدريبات الجماعية.

وكانت آية الشامي قد تعرضت لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركتها مع منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة إفريقيا الأخيرة.