رياضة | طبيب الأهلي جاهزية ثلاثي الفريق وعمار يخضع لفحص طبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي جاهزية ثلاثي الفريق وعمار يخضع لفحص طبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد جاهزية الثلاثي؛ رمضان صبحي واحمد الشيخ ومحمود وحيد ،بعد تماثلهم للشفاء ومشاركتهم في مران الفريق أمس الثلاثاء.

وقال طبيب الأهلي إن اللاعبين الثلاثة جاهزون من الناحية الطبية ، ولم يصدر عنهم أي شكوى عقب نهاية المران.

وكان رمضان صبحي ومحمود وحيد قد تعرضا لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ من كدمة في أصبع القدم، وانتظم الثلاثي في مران الفريق الجماعي أمس.

ويخضع عمار حمدي ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق المقرر له الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعرضه لكدمة في مران أمس.

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واشتكى حمدي من كدمة في وجه القدم خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني أمس الاثنين.

وقال الجهاز الطبي إن مشاركة اللاعب في مران عصر اليوم متوقف على زوال الورم الموجود في القدم.

ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام غدا ضمن الجولة قبل الأخيرة للفريق في سباق الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الاربعاء على استاد الجيش في برج العرب ضمن منافسات الأسبوع قبل الأخير لبطولة الدوري العام.