رياضة | لاسارتي يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يخوض مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش بالقاهرة ، قبل السفر إلى الاسكندرية للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء غد الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري العام.

وكان من المقرر أن يخوض الفريق مرانه في الفترة الصباحية ، لكن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، قرر تعديل الموعد وإقامة المران في الرابعة عصرا ، على أن يتم الإعلان عن قائمة الفريق بعد نهاية المران ثم التوجه إلى الإسكندرية.

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وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم للحديث بشكل عملي عن مواجهة المقاولون العرب التي تقام مساء غد على استاد الجيش ببرج العرب.

ويشاهد الفريق خلال المحاضرة ملخص لمباريات المقاولون العرب، يقوم خلالها المدير الفني بشرح بعض الأمور الفنية والتكليفات الخاصة ببعض اللاعبين والتأكيد على النواحي الخططية التي سيتم استعراضها في المحاضرة.

وحرص الجهاز الفني على مشاهدة المقاولون العرب أكثر من مرة للوقوف على بعض الجوانب الفنية والخططية قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء غد في الإسكندرية.