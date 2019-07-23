رياضة | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر Barcelona vs Chelsea رابط ماتش البرسا جودة متعددة

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي كورة ستار Yalla shoot يلا شوت، ويلتقي اليوم في مباراه وديه كل من برشلونه وتشيلسي ضمن استعدادات الفريقين للمباراه الرسميه قبل انطلاق كل من الدوري الاسباني والدوري الانجليزي كورة لايف kora liveويستضيف ستاد سايتاما2002 اللقاء الذي يجمع بين فريقي برشلونه وتشيلسي بكأس راكوتن الودي وحصل النادي الكتا لوني على الليجا الاسبانيه وتوجه بها و الموسم الماضي ليكون هذا التتويج السادس والعشرين في تاريخه ويستعد البارسا للقاء على امل الفوز خاصه بعد انضمام العديد من الصفقات القويه اليه في الموسم الجديد youtube live يوتيوب لايف.

مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر

وستقام المباراه مساء الثلاثاء في الثانيه عشر صباحا بتوقيت القاهره على استاد سايتاما yalaa shootو سيتم عرض اللقاء على قناه بي ان سبورت وعلق لاعبو برشلونه الاسباني على المباراه بانهم سعداء بوجودهم في اليابان ويأملوا ان يستمتعوا بالمباراه وخوض مباريات وديه قويه استعدادا للموسم الكروي الجديد كورة لاون لاين kora online.

التشكيل المتوقع لبرشلونة امام تشيلسي

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: نيلسون سيميدو ،جيرارد بيكيه ، صامويل أومتيتي ، جوردي ألبا.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس ، سيرجي روبيرتو ، إيفان راكيتيتش.

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في خط الهجوم: عثماني ديمبيلي ، مالكوم ، أنطوان جريزمان.

التشكيل المتوقع لتشيلسي امام برشلونة

في حراسة المرمى: كيبا

في خط الدفاع: آزبيليكويتا، دافيد لويز، كورت زوما وماركوس ألونسو

في خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش وروس باركلي

في خط الهجوم: بوليسيتش، بيدرو وأوليفييه جيرو

مشاهدة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر

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