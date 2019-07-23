رياضة | إصابة مهاجم طنطا بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة مهاجم طنطا بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الأشعة التي أجراها 'كريم سليم' مهاجم نادي طنطا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان قد أصيب اللاعب مع نهاية الموسم المنقضي في إحدي المباريات، وتم إجراء فحوصات والتي أثبتت بإصابته بالرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يجري اللاعب العملية خلال الفترة المقبلة علي أن يعود للملاعب بعد 6 أشهر ، وينتظر اللاعب موقفه مع النادي.

وكان قد إنتقل 'سليم' للفريق الطنطاوي بإنتقالات يناير الماضية، قادما من نادي طوخ المشارك في دوري الدرجة الثالثة، والتي قدم مستوي جيد في صفوفه مما جعله محط أنظار أكثر من فريق.