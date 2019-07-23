شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك: لا يشغلنا من سيحسم لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمود جابر، المدير الفني للإسماعيلي، إن تعادل الزمالك مع الجونة «2-2» سيزيد من صعوبة لقاء فريقه.

ويلتقى الفريقان مساء الأربعاء باستاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة الــ27 لبطولة الدوري.

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وأضاف «جابر» في تصريحات تلفزيونية: «نتائج الفريق الموسم الجاري لم تكن مرضية بنسبة كبيرة، ولكنها تسير الآن في الاتجاه الصحيح».

وتابع:«سيتم إبرام بعض الصفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل جيد، وإسعاد الجماهير وتحقيق مطالبهم».

وأكد:«لاعبو الفريق على أتم استعداد من أجل مواجهة الزمالك، نواجه الفرق الكبيرة بكافة الإمكانيات، وسنقدم أداءً قويًا مثلما فعلنا في لقاء الأهلي، ولا يشغلنا على الإطلاق بطل الدوري».