شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك: لا يشغلنا من سيحسم لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال محمود جابر، المدير الفني للإسماعيلي، إن تعادل الزمالك مع الجونة «2-2» سيزيد من صعوبة لقاء فريقه.
ويلتقى الفريقان مساء الأربعاء باستاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة الــ27 لبطولة الدوري.
وأضاف «جابر» في تصريحات تلفزيونية: «نتائج الفريق الموسم الجاري لم تكن مرضية بنسبة كبيرة، ولكنها تسير الآن في الاتجاه الصحيح».
وتابع:«سيتم إبرام بعض الصفقات من أجل تدعيم صفوف الفريق بشكل جيد، وإسعاد الجماهير وتحقيق مطالبهم».
وأكد:«لاعبو الفريق على أتم استعداد من أجل مواجهة الزمالك، نواجه الفرق الكبيرة بكافة الإمكانيات، وسنقدم أداءً قويًا مثلما فعلنا في لقاء الأهلي، ولا يشغلنا على الإطلاق بطل الدوري».
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