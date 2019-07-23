شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدي مرانه الأخير استعدادًا للإسماعيلي على ملعب بتروسبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، خوض مران الفريق الأخير، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي ببطولة الدوري العام.

ويواجه الزمالك غدًا الأربعاء، فريق الإسماعيلي، على ملعب بتروسبورت، في المباراة قبل الأخيرة للفريق بالدوري العام.

وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثليهما، الأحد، ليقلص فرصه بشكل كبير في حصد لقب الدوري.