يوفنتوس يجهز خطة جديدة لخطف بول بوجبا

يرمي نادي يوفنتوس الإيطالي بكل ثقله وأسلحته للانقضاض على بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما دفعه لتجهيز خطة جديدة من أجل ذلك.

وبحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن يوفنتوس لا يزال يتمسك بأمل التعاقد مع بوجبا رغم عدم اقتناع مانشستر يونايتد بفكرة التخلي عن اللاعب بأقل من 170 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن يوفنتوس سيعرض على مانشستر يونايتد صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها بول بوجبا إلى تورينو، مقابل إدراج 3 لاعبين في الصفقة وهم جواو كانسيلو ودوجلاس كوستا وبليز ماتويدي.

يذكر أن جماهير يوفنتوس طالبت أثناء إجراء المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت الكشف الطبي، بالتعاقد مع بوجبا، لا سيما أن كلا اللاعبين يرتبطان بوكيل واحد وهو الإيطالي مينو رايولا.

ويرغب فريق الشياطين الحمر في استمرار بوجبا مع الفريق في السنوات المقبلة، بل وعلى استعداد للجلوس معه من أجل تجديد عقده، وزيادة قيمته المادية، لكن بشرط أن يستبعد فكرة الرحيل عن النادي في هذا الصيف.