فيليبي لويس: رحيل جريزمان بطريقة جيدة كان أمرا مستحيلا

اعتبر البرازيلي فيليبي لويس، الذي أعلن عن مغادرته لأتلتيكو مدريد مؤخرا، أن رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان - انتقل لبرشلونة عقب دفع الشرط الجزائي في عقده- عن الروخيبلانكوس بشكل جيد كان أمرا "مستحيلا"، وأوضح أنه "مهما كان الأمر فالطريقة سيئة".

وقال اللاعب لبرنامج (الترانزيستور) الإذاعي بمحطة (Onda Cero): "موقف أنطوان كان صعبا للغاية وذلك بعد ما حدث خلال العام الماضي. فأينما كان سيذهب سيكون رحيله عن الفريق بشكل جيد أمرا مستحيلا لأنه كان أفضل لاعب والقائد".

وأوضح الظهير الأيسر البرازيلي، الذي ودع الأحد الماضي الأتلتي بعد مسيرة دامت 8 مواسم من أصل 9 بعد مشاركته مع تشيلسي الإنجليزي لمدة موسم، أنه من المنطقي أن تغضب جماهير أتلتيكو مدريد بسبب رحيل أفضل لاعبي الفريق.

وبرحيل فيليبي لويس عن الروخيبلانكوس يكون قد اختتم بهذا مرحلة مهمة حقق خلالها 7 ألقاب وهي بطولة الدوري الإسباني وكأس الملك ولقبين بالدوري الأوروبي و3 بكأس السوبر الأوروبي، حيث شارك مع الفريق خلال هذه الفترة في 333 مباراة رسمية.

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وقال اللاعب: "الأمر ليس سهلا، وبما أنني لست بصحبة رفاقي في السفر أشعر بالفعل بأنني لاعب سابق. من الصعب استيعاب أنني كلاعب لن أرتدي قميص الأتلتي مرة أخرى".

وشارك لويس - الذي انتهى عقده مع أتلتيكو مدريد في 30 يونيو/حزيران الماضي- مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي توج السيليساو بلقبها، دون توقيعه لأي عقود مع أي فريق ولم يرغب في التفاوض خلال هذه الفترة "احتراما للمنتخب".

ولم يكشف اللاعب عن وجهته القادمة ولكنه أكد أن هناك مفاوضات في مراحل متقدمة مع فلامنجو البرازيلي ولكن حتى هذه اللحظة لم يوقع لأي ناد بعد.