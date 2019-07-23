صحف إيطاليا ببراءة رونالدو وأزمة كييزا

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على سقوط التهم الموجهة لكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، في قضية الاغتصاب الموجهة إليه في عام 2009.

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "ميلان بحاجة إلى كوريا! السرعة والمهارة الفنية: هنا الشريك المثالي لبيونتيك في ميلانو.. كل شيء جاهز لإغلاق الصفقة اليوم: 40 مليون يورو بجانب المكافاَت التي ستذهب لأتلتيكو".

وأضافت "إنتر، لوكاكو اختفى؟ تشانج لم يوافق على مطالب يونايتد البالغة 83 مليون يورو، فمقابل هذه الأموال، إنتر بحاجة إلى بيع إيكاردي مقابل 60 مليون يورو على الأقل.. وهناك موافقة على دجيكو".

وتابعت الصحيفة "قضية رونالدو ومايورجا، جميع التهم أسقطت والدون يخرج من فضيحة الاغتصاب المزعومة في عام 2009".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "مسار اصطدامي لكييزا، صدمة في نيويورك، إنه يريد يوفنتوس.. انهيار مفاجئ في المحادثات والمهاجم يطلب مغادرة فلورنسا".

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وتابعت "لوكاكو يظل مكلفًا للغاية، وهناك إدين دجيكو ثم المهاجم البرتغالي الشاب رفائيل لياو".

وقالت صحيفة "توتو سبورت": "إيكاردي، هدف من أجل هيجواين، واندا تقرب ماورو من نابولي: إذا ذهب ماوريتو إلى أنشيلوتي، يمكن أن يبقى هيجواين في يوفنتوس، وهذا ما يريده المشجعون".

وتابعت "رونالدو برئ، إسقاط جميع التهم في مزاعم الاغتصاب".

وأكملت "ماروتا: كونتي، سيكون لديك اثنان من المهاجمين.. قمة في نانجين".

وختمت "غارة في مدريد، ميلان هنا كوريا.. الاتفاق تم وأغلق مع أتلتيكو مدريد".