بالفيديو.. رسالة من كاريلو لجماهير الهلال السعودي

أعلنت إدارة نادي الهلال ، اليوم الثلاثاء، رسميًا، التعاقد مع البيروفي أندريه كاريو، لمدة 4 سنوات، في حضور رئيس النادي الأزرق، سعد بن نافل.

وذكر النادي العاصمي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى”تويتر” إنه تم التعاقد مع كاريلو حتى 2023، مقابل 9 ملايين، و300 ألف دولار(34 مليون و875 ألف ريال سعودي).

وفى هذا الصدد، نشر كاريو مقطعا مصورا” عبر تطبيق”سناب ” خاطب فيه جمهور الهلال باللغة العربية حيث قال “أهلاً شباب.. مشتاق لجميع جماهيرالهلال، أراكم قريبا”.

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وكان كاريلو قد وصل أمس الإثنين، مقر إقامة معسكر الحوت الأزرق، الذي تحضنه النمسا، من أجل التوقيع على عقود استمراره مع الهلال ، بعد موافقة نادي بنفيكا البرتغالي ، على شراء النادي العاصمي 70% من عقد كاريلو .

وانضم كاريلو صاحب الـ27 عاماً لصفوف الهلال، في يوليو الماضي، قادماً من بنفيكا، لمدة موسم على سبيل الإعارة، وتألق الجناح البيروفي مع “الزعيم”، حيث شارك في 21 مباراة بالدوري السعودي، وتمكن من إحراز 3 أهداف وصناعة 6 آخرين.

كما “مرحبا يا شباب” وأكمله باللغة الإنجليزية معبرا عن اشتياقه للجميع وارتياحه للعودة وعدا بتقديم مستوى يليق بالفريق.