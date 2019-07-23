يوفنتوس يترقب فشل علاقة كييزا وفيورنتينا

عبر فيديريكو كييزا، موهبة فيورنتينا الإيطالي، عن رغبته في مغادرة صفوف الفيولا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن كييزا كرر رغبته في مغادرة فيورنتينا، كي ينضم لمشروع أكثر طموحًا، مشيرة إلى أن اللاعب يريد الانضمام ليوفنتوس، خاصة وأنهما توصلا لاتفاق بالفعل على توقيع عقد مدته 5 سنوات مقبلة، بقيمة 5 ملايين يورو كراتب سنوي.

وأضافت أن ملكية نادي فيورنتينا الجديدة بقيادة روكو كوميسو، ترفض خطوة رحيل كييزا، مضيفة أن اللاعب التقى أمس الإثنين، بمساعد مالك النادي، جو بارون، حيث اعترف برغبته في مغادرة فيورنتينا، بينما كان الجواب سلبيًا.

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وأشارت إلى أن رفض كوميسو رحيل اللاعب، يأتي لأن رئيس النادي وعد جماهير الفريق أكثر من مرة، ببقاء كييزا على الأقل لمدة عام آخر.

وختمت الصحيفة بأن مساعد كوميسو، دعا اللاعب ووكيل أعماله لاتخاذ موقف علني أمام جماهير النادي، وشرح أسباب رحيله المنتظر.