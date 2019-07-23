جوارديولا : جدول المباريات المجنون سيقتل لاعبينا

شدد الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ضرورة جاهزية جميع اللاعبين قبل بداية الموسم، مشيرًا إلى أن جدول المباريات المجنون في الموسم المقبل سيقتل اللاعبين إذا لم يستعدوا له بشكلٍ جيد.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الكروي في إنجلترا يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس القادم، والآن جميع الفرق في مراحل تأهيل لاعبيها للموسم المقبل.

ويقيم مانشستر سيتي في الوقت الحالي معسكرًا تدريبيًا في آسيا، على أن يعود قبل يوم الرابع من شهر أغسطس القادم من أجل مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول.

ولم تكتمل صفوف فريق مانشستر سيتي بعد، حيث أن هناك بعض نجوم السيتي أمثال سيرجيو أجويرو، ونيكولاس أوتاميندي، ورياض محرز لم يلتحقوا بالبعثة بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولتي كوبا أمريكا، وكأس الأمم الأفريقية.

وتحدث بيب جوارديولا حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “من المقرر أن يأتي بعض اللاعبين في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الجاري، والبعض الآخر خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع من الآن”.