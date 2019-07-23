حقيقة الدجاجة جائزة أفضل لاعب في الدوري المالاوي!

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للاعب في الدوري المالاوي يتلقى جائزة رجل المباراة، عبارة عن دجاجة حية، داخل الملعب بعد نهاية اللقاء الذي انتهت لصالح فريقه بنتيجة (5-صفر).

علقت أغلب المواقع عن هذه الصورة قائلة إن اللاعب حسن كاجوك تلقى هدية من أجل رعاة بطولة الدوري المالاوي عبارة عن دجاجة، بعدما سجل هدفين في انتصار فريقه نياسا بيج بوليت بنتيجة (5-صفر) أمام منافسه كارونجا يونايتد.

لكن موقع (malawi24) كتب في وصفه لما حدث بعد نهاية المباراة، أن هناك مشجع طلب من المسؤولين السماح له بالنزول إلى أرض الملعب من أجل تقديم هدية إلى اللاعب حسن كاجوك كانت عبارة عن دجاجة حية، تكريماً له على المجهود الذي بذله خلال المباراة، مساهماً في تحقيق فوز كبير لفريقه أمام كارونجا يونايتد.

وعلق الموقع بشكل طريف على تلك الجائزة، قائلاً: كل ما علي حسن كاجوك فعله أن يستمتع بتناول جائزته بعد العودة إلى المنزل.