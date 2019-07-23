شكرا لقرائتكم اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 23-7-2019 اتحاد الكرة يغلظ عقوبة أوباما ويصرف راتب يوليو لأجيري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 23-7-2019

يشهد صراع بين الأهلى والزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز، ولكن اقتراب الدرع من القلعة الحمراء، حال عدم تعثر الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب فى المباراة المقرر اقامتها غدا الأربعاء، لن يضعف المباراة التى ستقام فى نفس موعد مباراة الأهلي بين الزمالك والإسماعيلي حيث يسعى أبناء ميت عقبة لحصد النقاط الثلاثة لاحتلال المركز الثاني فى المسابقة والمشاركة فى دوري أبطال أفريقيا بدلا من المشاركة فى الكونفدرالية .

اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 23-7-2019

غلظت لجنة المسابقات باتحاد الكرة العقوبات على على يوسف أوباما لاعب الزمالك، ومحمود الجزار لاعب الجونة، بعد طردهما في مباراة الفريقين أول أمس الأحد بالدوري، حيث استقرت اللجنة على إيقاف كل لاعب 3 مباريات مع تغريم كل منهما 5 الاف جنيه، بعدما ورد في تقرير الحكم ان الثنائي حدث بينهما "ضرب بدون كرة" أثناء اللقاء.

اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 23-7-2019

تضمنت صرف اتحاد الكرة، مبلغ قيمته 500 ألف جنيه إلى خافير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، قبل رحيله عن القاهرة إلى إسبانيا، بعد إنهاء علاقة أجيرى بإتحاد الكرة يوم 6 يوليو، عقب وداع بطولة أمم افريقيا، حيث كان يحصل على مليونىّ جنيه راتب شهرى من اتحاد الكرة، وصرف اتحاد الكرة له راتب أسبوع بعد إنهاء العلاقة يوم 6 يوليو، لذا حصل على 500 ألف جنيه نظير العمل أسبوع فقط فى يوليو الجارى.

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اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 23-7-2019

تصريحات محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الكرة المصرية تمر بمرحلة صعبة تحتاج لإدارتها بحكمة، مقدماً الشكر للجمعية العمومية لاتحاد الكرة لحالة التكاتف التي ظهرت عليها الفترة الحالية، حيث اعتذر عن عدم الانضمام إلى لجنة تشكيل مسابقات الدرجة الثانية والثالثة، قائلا: "أرفض الانضمام إلى لجنة لست رئيسها أو اختار أعضائها.. ولم يتم إبلاغي رسميا بالانضمام إلى اللجنة.. والفيفا لن يوافق على تشكيل لجنة مؤقتة باتحاد الكرة".

اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 23-7-2019

طرح مقترح من عدد من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، يتضمن إلغاء مقعد المرأة فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وتغيير لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى تنص على وجود إمرأة فى المجلس، حيث جاء طلب الأندية بتعديل البند الخاص بتواجد المرأة فى انتخابات اتحاد الكرة هو عدم وجود مثل هذا البند فى انتخابات الاتحاد الدولى "فيفا"، إلى جانب أن القانون المصرى لا يفرق بين الرجل والمرأة الآن فى العمل العام ومن حق أكثر من امرأة الترشح فى الانتخابات المقبلة.

اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 23-7-2019

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد رسمياً مع اسلام عيسي لاعب نادي المصري البورسعيدي للإنضمام إلي صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما أنهت إدارة نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع لاعب نادي المصري البورسعيدي.