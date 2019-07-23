شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يحدد مدة غياب عمار حمدى بعد صدمة الغزال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغادر عمار حمدي مران الأهلى أمس محمولاً نظرًا لعدم قدرته على السير للخروج من الملعب ومتأثراً بإصابته عقب إحدى الألعاب المشتركة مع عمرو جمال "الغزال" مهاجم الفريق.
وأكد مسئولو الأهلى أن إصابة عمار حمدى فى منطقة وجه القدم وأن الأشعة ستحدد حجم الإصابة سواء كانت كدمة قوية أو شرخ.
ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب بعد غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بتلك المباراة من أجل التتويج بشكل رسمى بلقب الدورى الممتاز فى نسخته الجارية بعد تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما فى المباراة الأخيرة بالدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الأهلى يحدد مدة غياب عمار حمدى بعد صدمة الغزال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.