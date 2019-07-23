شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى يحدد مدة غياب عمار حمدى بعد صدمة الغزال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعرض عمار حمدي صانع العاب الأهلى نتيجة الأشعة التي أجراها خلال الساعات الماضية على خالد محمود طبيب الفريق، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه بالتحديد.

وغادر عمار حمدي مران الأهلى أمس محمولاً نظرًا لعدم قدرته على السير للخروج من الملعب ومتأثراً بإصابته عقب إحدى الألعاب المشتركة مع عمرو جمال "الغزال" مهاجم الفريق.

وأكد مسئولو الأهلى أن إصابة عمار حمدى فى منطقة وجه القدم وأن الأشعة ستحدد حجم الإصابة سواء كانت كدمة قوية أو شرخ.

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ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب بعد غدٍ الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بتلك المباراة من أجل التتويج بشكل رسمى بلقب الدورى الممتاز فى نسخته الجارية بعد تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما فى المباراة الأخيرة بالدورى.