شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 23-7-2019 أحمد فتحى يوافق على عرض بيراميدز.. والأحمر يستعد للاحتفال بدرع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 23-7-2019

تضمنت تعديل الأورجوياني مارتن لاسارتي، لموعد مران الفريق الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب، للساعة الخامسة مساءاً بدلا من العاشرة صباحاً، على أن يتوجه الفريق للإسكندرية بعدها، حيث أبلغ الجهاز الفني اللاعبين بتغيير موعد المران بعد تدريب الأمس، استعداداً للقاء المقاولون العرب غداً الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 23-7-2019 يدخل النادي الأهلى معسكراً مغلقاً فى الإسكندرية بعد انتهاء مران الفريق، حيث قرر الجهاز الفني البقاء فى برج العرب بعد مواجهة الذئاب، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما الأحد المقبل، حيث استقر لاسارتي على معظم عناصر التشكيل الأساسي فى مواجهة الذئاب حيث يحرس محمد الشناوى المرمى وأمامه رباعي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف ورامي ربيعة وأحمد فتحى وفى الوسط حمدي فتحى وعمرو السولية وصالح جمعة ورمضان صبحي على أن يقود الهجوم جيرالدو ووليد أزارو.

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 23-7-2019

واستقر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على إجراء تغييرات فى تشكيلة الفريق التى ستخوض لقاء الأهلى، بعد رحيل أحمد على مهاجم الفريق إلى بيراميدز مستغلا الشرط الجزائئ ، وغياب طاهر محمد طاهر للتأهيل بعد التعافى من الإصابة التى ألمت به ، بينما رحل إسلام فؤاد لصفوف طلائع الجيش، حيث يحاول النحاس إيجاد البديل الكفء للإستعانة به لقيادة هجوم الفريق، خاصة وأن الفريق يعانى من غيابات بالجملة فى الشق الأمامى .

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 23-7-2019

شملت تصريحات لعماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن توقيت مباراة الأهلي صعب لأنها في نهاية الموسم، مشيراً إلى أنه تمكن في تجمع اللاعبين خلال 5 أسابيع، مؤكداً أنه خاض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف، موضحاً أنه يرغب أن ننهي الموسم بشكل جيد، و مباريات القمة الكبيرة لها حسابات مختلفة وتزيد من داوفع اللاعبين.

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اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 23-7-2019

تضمنت مناقشة لجنة التخطيط بالأهلى لمقترح الجهاز الفني للفريق بإعارة ناصر ماهر صانع الألعاب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تلقى اللاعب الشاب أكثر من عرض محلي وخارجي خلال الساعات الماضية، حيث أن ناصر ماهر لم يكن على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق نظراً للحاجة لخدماته، إلا أن الأزمة التي أفتعلها اللاعب عدلت من التفكير فيه خلال الفترة القادمة.

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 23-7-2019

تلقى مسئولو الأهلى ترحيباً من إدارة بيراميدز فى صفقة شراء محمد مجدي قفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الجلسة التى جمعت الوكيل المكلف بإنهاء الصفقة من الأهلى مع إدارة بيراميدز أمس، فى الوقت الذى لازال هناك تمسك من جانب بيراميدز برجب بكار ظهير أيمن الفريق والذي يرغب الأهلى أيضاً فى ضمه لتدعيم دفاع الفريق، حيث وقع قفشة للأهلى منذ فترة، كما وقع اللاعب على رغبة تُفيد برغبته فى اللعب للفريق الأحمر، مفضلاً العرض الأهلاوي على جميع العروض التي تلقاها مؤخراً وكان أحدهما من أحد الدوريات العربية، ومن المتوقع أن تعقد جلسة أخرى خلال الساعات القادمة لإنهاء الصفقة بشكل رسمي والاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية بين الطرفيين، خاصة أن بيراميدز يرغب فى ضم أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى أبرزهم محمد شريف وحسين السيد وأحمد ريان.

اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 23-7-2019

طلب مسئولو بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى نجم الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى لتدعيم دفاعات الفريق فى الموسم الجديد، فى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث رد مسئولو الأهلى على طلب بيراميدز بأنه من الصعب التفريط فى خدمات الجوكر، إلا أنه سيتم عرض الأمر على لجنة التخطيط صاحبة القرار الأول والأخير فى هذا الأمر، فى الوقت الذي أبدى أحمد فتحى موافقة مبدئية فى ملف الانتقال لبيراميدز، خاصة أنه غير راض على قيمة عقده الشخصى مع الفريق الأحمر.