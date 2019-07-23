اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019 البدري يقترب من قيادة الأبيض الفنية.. ومرتضى عاوز الثلاث نقاط...

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جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، المران الأخير، مساءً، على ملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة الاسماعيلي غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرون من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتاج الفريق الأبيض لحصد النقاط الثلاثة لتبقى آخر آمال فى المنافسة على درع الدوري لعام 2019/2020، كما يحسم مشاركته رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا .
اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019يتمنى جماهر القلعة البيضاء تعثر النادي الأهلي أمام المقاولون العرب، لاحياء آمالهم مرة أخري للمنافسة على لقب الدوري الممتاز، فى المواجهة التى ستقام فى نفس موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعلي غدا الاربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءاً.
اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019
شهدت الساعات القليلة الماضية، عرضا من مسؤولي الزمالك على نظرائهم في الإسماعيلي لإنهاء صفقة ضم محمد عواد حارس الدراويش ويقتضي العرض بمنح الثنائي محمد حسن ومصطفي محمد للدراويش مقابل انتقال عواد للفريق الأبيض مع دفع مقابل مالى.
اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019تضمنت استضافة القلعة البيضاء لفريق الإسماعيلى، مساء اليوم، فى القاهرة ، فى إطار البرنامج التحضيرى لمواجهة الزمالك على ستاد بتروسبورت، حيث يخوض الفريق مرانه الختامى بملعبه قبل السفر للقاهرة وسينتظم لاعبى الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الرئيسى مساء اليوم للحفاظ على تركيز اللاعبين .
اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019
تضمنت اقتراب حسام البدري من تولى القيادة الفنية للفريق الأول، خلفاً لخالد جلال المدير الفنى الحالى للزمالك، وذلك بعد أن فشل فى قيادة الزمالك لصدارة جدول المسابقة مرة أخرى منذ توليه حيث تعادل مع الانتاج الحربي وحرس الحدود والجونة مما جعل لقب البطولة أقرب للقلعة الحمراء حيث يتبقى لأبناء ميت عقبة مباراتين أمام الإسماعيلى والأهلى الذى يتصدر جدول المسابقة حالياً برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفريق الأبيض فى قمة الدورى الممتاز ويكفى الفريق الأحمر الفوز على ذئاب الجبل فى لقاء الغد للتتويج رسمياً بلقب الدورى.
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