شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019 البدري يقترب من قيادة الأبيض الفنية.. ومرتضى عاوز الثلاث نقاط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019 يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، المران الأخير، مساءً، على ملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة الاسماعيلي غدٍ الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرون من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث يحتاج الفريق الأبيض لحصد النقاط الثلاثة لتبقى آخر آمال فى المنافسة على درع الدوري لعام 2019/2020، كما يحسم مشاركته رسمياً فى النسخة المقبلة من دورى أبطال أفريقيا .

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019

يتمنى جماهر القلعة البيضاء تعثر النادي الأهلي أمام المقاولون العرب، لاحياء آمالهم مرة أخري للمنافسة على لقب الدوري الممتاز، فى المواجهة التى ستقام فى نفس موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعلي غدا الاربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءاً.

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019 شهدت الساعات القليلة الماضية، عرضا من مسؤولي الزمالك على نظرائهم في الإسماعيلي لإنهاء صفقة ضم محمد عواد حارس الدراويش ويقتضي العرض بمنح الثنائي محمد حسن ومصطفي محمد للدراويش مقابل انتقال عواد للفريق الأبيض مع دفع مقابل مالى.

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اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 23-7-2019

تضمنت استضافة القلعة البيضاء لفريق الإسماعيلى، مساء اليوم، فى القاهرة ، فى إطار البرنامج التحضيرى لمواجهة الزمالك على ستاد بتروسبورت، حيث يخوض الفريق مرانه الختامى بملعبه قبل السفر للقاهرة وسينتظم لاعبى الفريق فى معسكر مغلق عقب المران الرئيسى مساء اليوم للحفاظ على تركيز اللاعبين .