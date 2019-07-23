شكرا لقرائتكم 3 حكام دوليين لإدارة مباراتى الزمالك والأهلى غدا فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، 3 حكام دوليين لإختيار إثنين منهما لإدارة مباراتىّ الغد بين الزمالك والإسماعيلى، والمواجهة الاخرى بين الأهلى والمقاولون ضمن مؤجلات الدورى العام.

واستقرت اللجنة بشكل كبير على إسناد مباراتىّ الغد إلى اثنين من الحكام الثلاثة محمد معروف ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين.

فيما استبعدت لللجنة الثنائى جهاد جريشة وأمين عمر الحكمين الدوليين، من المباريات الثلاثة المتبقية فى الدورى الممتاز، بناء على طلب الحكمين نظرا لمعاناتهما من الإجهاد بسبب ضغط المباريات والمعسكرات الخاصة بالحكام خلال الفترة الأخيرة، وكذلك المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

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ولم يتبقى فى الدورى العام سوي 3 مباريات هى الزمالك مع الإسماعيلى، والأهلى مع المقاولون المحدد لهما غدا الأربعاء، قبل المباراة الأخيرة بين الأهلى والزمالك الأحد المقبل فى ختام الدورى.

ويكفى الأهلى الفوز على المقاولون غدا للتتويج رسميا بالدورى، بينما ستتعقد الأمور حال خسارة الأهلى وفوز الزمالك على الإسماعيلى غدا حيث ستصبح مباراة القمة هى الفاصلة فى حسم اللقب.