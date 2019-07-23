تعرف على موعد مباراة مصر وصربيا فى مونديال اليد للشباب...

شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة منتخب مصر وصربيا فى مونديال اليد للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس مبارياته القوية أمام نظيره الصربى فى إطار لقاءات دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى أسبانيا غدا الأربعاء.

يقام لقاء مصر وصربيا فى مونديال الشباب فى تمام الثانية و الربع ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويقدم لاعبو منتخب الشباب أداءً أكثر من رائع فى مونديال أسبانيا، أبهر العالم بأكمله، وذلك بعد التألق بمنافسات الدور الأول بالفوز فى جميع اللقاءات و تحقيق 5 إنتصارات متتالية.

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ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 و تحقيق العلامة الكاملة.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال ، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت و أخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا.