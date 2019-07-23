شكرا لقرائتكم عضو اتحاد اليد يراهن على منافسة الفراعنة بمونديال إسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و أكد عضو اتحاد اليد فى تصريحات صحفية أن الجهاز الفنى للمنتخب يعمل منذ إنتهاء الدور الأول على تحقيق الفوز على صربيا فى دور الـ 16 فى اللقاء الذى سيجمعهما مع الفراعنة غدا الأربعاء .
مشيدا فى الوقت ذاته بدعم الشعب المصرى للاعبين فى هذه البطولة ووصول الفرحة لكل أفراد البعثة بعد تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول .
وتأهل منتخب مصر للشباب إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 و تحقيق العلامة الكاملة .
وفاز منتخب شباب اليد فى المونديال ، على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 و يحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت و أخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .
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