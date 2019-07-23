شكرا لقرائتكم مفاجأة.. استبعاد جريشة وعمر من تحكيم مواجهات حسم الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعدت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الثنائى جهاد جريشة وأمين عمر الحكمين الدوليين، من المباريات الثلاثة المتبقية في الدوري الممتاز.

جاء قرار اللجنة بناء على طلب الحكمين نظرا لمعاناتهما من الاجهاد بسبب ضغط المباريات والمعسكرات الخاصة بالحكام خلال الفترة الأخيرة، وكذلك المشاركة فى بطولة أمم افريقيا 2019.

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ويتبقى فى الدورى العام 3 مباريات هى الزمالك مع الإسماعيلى، والأهلى مع المقاولون المحدد لهما غدا الأربعاء، قبل المباراة الاخيرة بين الأهلى والزمالك الأحد المقبل فى ختام الدورى.

ويحتاج الأهلى للفوز على المقاولون غدا للتتويج رسميا بالدورى، بينما ستتعقد الأمور فى حالة خسارة الأهلى وفوز الزمالك على الإسماعيلى غدا حيث ستصبح مباراة القمة هى الفاصلة فى حسم اللقب.