شكرا لقرائتكم مفاجأة.. استبعاد جريشة وعمر من تحكيم مواجهات حسم الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء قرار اللجنة بناء على طلب الحكمين نظرا لمعاناتهما من الاجهاد بسبب ضغط المباريات والمعسكرات الخاصة بالحكام خلال الفترة الأخيرة، وكذلك المشاركة فى بطولة أمم افريقيا 2019.
ويحتاج الأهلى للفوز على المقاولون غدا للتتويج رسميا بالدورى، بينما ستتعقد الأمور فى حالة خسارة الأهلى وفوز الزمالك على الإسماعيلى غدا حيث ستصبح مباراة القمة هى الفاصلة فى حسم اللقب.
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