شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبحث تعديل عقد باهر المحمدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يبحث مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان تعديل عقد باهر المحمدي مدافع الفريق في محاولة لارضاء اللاعب بعد تلقيه عروض محلية وخليجية ورفض إدارة الدراويش الاستغناء عن خدماته باعتباره من أهم اللاعبين في صفوف الفريق لاسيما بعد انضمامه لمنتخب مصر، بالإضافة لصعوبة التفريط في خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل حالة التمرد التي ضربت صفوف الفريق وكانت سببا في انقطاع كبار نجوم الفريق عن المران وتمسكهم بالرحيل عن النادي وهم محمد عواد ومحمود متولي وكريم بامبو.

ويرتبط المحمدي بعقد مع الإسماعيلي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة ولكن إدارة النادي تدرس ترضيته ماديا لتعويضه عن العروض التي رفضتها للاستفادة من اللاعب.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.