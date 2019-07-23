شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يبحث تعديل عقد باهر المحمدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويرتبط المحمدي بعقد مع الإسماعيلي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة ولكن إدارة النادي تدرس ترضيته ماديا لتعويضه عن العروض التي رفضتها للاستفادة من اللاعب.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.
وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".
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