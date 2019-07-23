شكرا لقرائتكم الأهلى ضد المقاولون.. ثورة تغييرات فى تشكيل الذئاب أمام الشياطين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على إجراء تغييرات فى تشكيلة الفريق التى ستخوض لقاء الأهلى غدا فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى.

كان أحمد على مهاجم الفريق قد رحل عن صفوف الفريق إلى بيراميدز مستغلا الشرط الجزائئ ، بينما مازال طاهر محمد طاهر فى مرحلة التأهيل بعد التعافى من الإصابة التى ألمت به ، بينما رحل إسلام فؤاد لصفوف طلائع الجيش.

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ويحاول النحاس إيجاد البديل الكفء للإستعانة به لقيادة هجوم الفريق ، خاصة وأن الفريق يعانى من غيابات بالجملة فى الشق الأمامى ، بينما سيحاول المدير الفنى تجربة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق طوال الموسم للحكم عليهم فى إطار خطة إدارة الذئاب لتقييم جميع اللاعبين قبل نهاية الموسم.