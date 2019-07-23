شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بنشر عقد قفشة مع بيراميدز قبل حسم انتقاله للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع قفشة لبيراميدز لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 وحتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على حوالي 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75 % من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.
ويوضح العقد الذي ينفرد "الخليج 365" بنشره تفاصيل التعاقد بالكامل طوال الـ4 سنوات.
ويقترب قفشة من الانتقال للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الوصول لاتفاق نهائي مع ناديه.
ووقع قفشة للأهلى منذ فترة، كما وقع اللاعب على رغبة تُفيد برغبته فى اللعب للفريق الأحمر، مفضلاً العرض الأهلاوي على جميع العروض التي تلقاها مؤخراً وكان أحدهما من أحد الدوريات العربية.
ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى خلال الساعات القادمة لإنهاء الصفقة بشكل رسمي والاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية بين الطرفيين، خاصة أن بيراميدز يرغب فى ضم أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى أبرزهم محمد شريف وحسين السيد وأحمد ريان.
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