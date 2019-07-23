شكرا لقرائتكم كله يقول يارب .. مشوار منتخب شباب اليد قبل مواجهة صربيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس مباراة قوية أمام نظيره الصربى فى إطار لقاءات دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى أسبانيا غدا الأربعاء.

وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة فى ظل حالة التألق التى ظهر عليها الفراعنة فى الدور الأول بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات حتى الأن.

ويحاول طارق محروس تحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى ستستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية.

وتأهل منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 و تحقيق العلامة الكاملة.

وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال نتائج مذهلة فى هذه البطولة قبل مواجهة صربيا وهى:

ــ الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17

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ــ الفوز على نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30

ـ الفوز على السويد 32 /22

ــ الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36

-الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32