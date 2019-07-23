شكرا لقرائتكم الخليج 365 يفجرها.. بيراميدز يطلب شراء أحمد فتحى من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة من العيار الثقيل، وبعد عودة العلاقات بين الأهلى وبيراميدز، طلب مسئولو بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحى نجم الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى لتدعيم دفاعات الفريق فى الموسم الجديد.

ورد مسئولو الأهلى على طلب بيراميدز بأنه من الصعب التفريط فى خدمات الجوكر، إلا أنه سيتم عرض الأمر على لجنة التخطيط صاحبة القرار الأول والأخير فى هذا الأمر، فى الوقت الذي أبدى أحمد فتحى موافقة مبدئية فى ملف الانتقال لبيراميدز، خاصة أنه غير راض على قيمة عقده الشخصى مع الفريق الأحمر.

ويكثف الأهلى مفاوضاته فى الوقت الحالى مع بيراميدز لضم ثنائي الفريق محمد مجدي قفشة ورجب بكار بعد تراجع أسهم على جبر فى الانتقال للقلعة الحمراء، بعد الاقتراب من ضم محمود متولى مدافع الإسماعيلى، بالإضافة لمغالاة على جبر بشدى فىما يخص طلباته بعقده الشخصى.

وتلقى مسئولو الأهلى ترحيباً من إدارة بيراميدز فى صفقة شراء محمد مجدى قفشة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الجلسة التى جمعت الوكيل المكلف بإنهاء الصفقة من الأهلى مع إدارة بيراميدز أمس، فى الوقت الذى لازال هناك تمسك من جانب بيراميدز برجب بكار ظهير أيمن الفريق.