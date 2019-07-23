لقطة محرز في يوم التتويج تثير الجدل في مصر والجزائر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أثارت لقطة رياض محرز قائد منتخب الجزائر لحظة تتويج بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا نهاية الأسبوع الماضي الكثير من الجدل بسبب عدم مصافحته لرئيس الوزراء المصري خلال استلام الكأس. ولقي محرز انتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وامتد بعضها إلى رياضيين، انتقدوا تصرف اللاعب، بينما في المقابل أكد منسق منتخب الجزائر أن رياض محرز صافح الجميع قبل استلام الكأس، واكتفى بمصافحة رئيسي الاتحادين الدولي والإفريقي.

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