اخبار الرياضه

دياز ينفي التفاوض مع الاتحاد السعودي لخلافة بيتزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم دياز ينفي التفاوض مع الاتحاد السعودي لخلافة بيتزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى الأرجنتيني إيميليانو دياز، مساعد المدرب الشهير رامون دياز، وجود مفاوضات بينهم وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي مسؤولية المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

وربطت أخبار صحافية، المدرب الأرجنتيني المعروف رامون دياز، بتدريب المنتخب السعودي لكرة القدم الذي لم يتعاقد مع مدير فني منذ انتهاء عقد خوان أنطونيو بيتزي مطلع العام الجاري.

Advertisements

وقال إيمليانو دياز لـ"العربية": ليس هناك مفاوضات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لم نتلقى اتصالاً لا من المسؤولين وكذلك وكيل أعمالنا بشأن هذه المهمة.

وزاد: لا نعرف حقيقة هذه الأخبار، لكن سنكون سعداء للغاية بالعودة إلى من جديد بعد الفترات التي عشناها هناك.

ودرب مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ناديي الهلال والاتحاد في السعودية، وحقق مع الأول الثنائية المحلية 2016-2017، وفي الموسم الثاني تمت إقالته بشكل سريع بعد 3 جولات من بداية الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دياز ينفي التفاوض مع الاتحاد السعودي لخلافة بيتزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا