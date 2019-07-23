خالد الغندور يبكي أثناء مداخلة مع مرتضى منصور:" أنا بزعل على الزمالك"

كتب محمد بشاري

دخل خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة ببرنامج "الزمالك اليوم"، في أثناء مداخلة لرئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور.

وهاجم رئيس نادي الزمالك منتقديه رافضًا المطالبات برحيله عن منصبه ومتهمًا هاني العتال نائبه السابق بالوقوف وراء هذه الحملة.

وفي أثناء هجوم رئيس النادي الأبيض بكى خالد الغندور معلقا: "أنا بزعل على الزمالك".

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وكانت عاصفة قوية قد ضربت أرجاء القلعة البيضاء بعد تعادل الزمالك مع الجونة أول أمس بهدفين لكل منهما وضياع أماله بصورة كبيرة في حصد لقب الدوري الذي اقترب بشدة من فريق الاهلي الذي يحتاج إلى الفوز على نادي المقاولون في مباراته غدا ليتوج بالبطولة.