بيراميدز يشعل ’’الميركاتو الصيفي‘‘ ويضم خليفة ’’كينو‘‘.. والأهلي يرد بمهاجم سوبر.. والزمالك يكتفي بصفقة القرن

كتب: ضياء السقا

اشعل نادي بيراميدز، الميركاتو الصيفي، بعد تعاقده مع ثاني صفقاته، إسلام عيسي.

وأعلنت إدارة نادي بيراميدز أنهاء إجراءات التعاقد رسيما مع اسلام عيسي لاعب نادي المصري البورسعيدي للإنضمام إلي صفوف الفريق .

وجاء ذلك بعد مفاوضات قادها المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه عمرو بسيوني مدير التعاقدات مع اللاعب , لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل ليحل عيسي بديلا لـ " كينو " .

وكان بيراميدز، قد تعاقد مع المهاجم أحمد علي، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، ليصبح أولى صفقاته الصيفية.

وهاجم محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون، إدارة بيراميدز بعد التعاقد مع أحمد علي مهاجم الفريق، واصفاً طريقة التعاقد مع اللاعب بأنها سياسة "قرصنة".

وأوضح رئيس المقاولون، في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، أن بيراميدز لم يحترم تعاقد اللاعب مع ناديه وكان من المفترض الدخول في مفاوضات مباشرة مع النادي الذي يلعب له المهاجم.

وقال: "بيراميدز دفع نصف مليون جنيه كقيمة الشرط الجزائي في عقد أحمد علي، وتفاجأنا بكل هذه الإجراءات كغيرنا ولم نكن نعلم بأن هناك رغبة من بيراميدز في ضمه".

وأضاف: "بيراميدز اتبع أسلوب القرصنة في صفقة ضم اللاعب أحمد علي، وذلك بعدما تفاوض معه دون علم ناديه ودفع الشرط الجزائي".

صفقات الأهلي

على الجانب الأخر، أعلنت قناة “تايم سبورت”، عن تعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ونجحت إدارة النادي الأهلي في تفعيل بند البيع بعدما تم الإتفاق علي مبلغ يعادل 20 مليون جنيه في خزينة نادي سموحة وإعارة الحناوي موسمين و إسلام محارب لمدة موسم.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

وعليه، كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي.

وانضم المالي لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي.

وفي سياق متصل، أعلنت ادارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

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وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء ذلك بعدما كلف الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع رئيس النادي، الذي كان على تواصل دائم معه. وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب الكابتن محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

من جانبه، رحب الجزائري يوسف البلايلي، نجم محاربي الصحراء ونادي الترجي التونسي، بالانتقال للعب في الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديداً في صفوف النادي الأهلي.

وقال البلايلي، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، بعد فوز الجزائر على المنتخب النيجيري بهدفين مقابل هدف ووصلهم للمباراة النهائية: "أملك بعض العروض من الأندية المصرية وأدرسها جيدا في الوقت الحالي، ولكن لن أدخل في أي مفاوضات سوى بعد انتهاء البطولة وحصد اللقب الأفريقي الغائب منذ عام 1990".

وتابع نجم منتخب الجزائر: "أشكر الجماهير المصرية على المساندة طوال البطولة الأفريقية، وسوف نرى إن شاء الله، وأنا أملك عرضا قويا من النادي الأهلي، وأتمنى نجاح المفاوضات، لأن الأهلي فريق كبير وشرف لأي لاعب الانتقال إلى صفوفه".

صفقات الزمالك

أعلن رئيس الزمالك تعاقد ناديه مع لاعب الوسط المغربي أشرف بن شرقي نجم الهلال السعودي والوداد المغربي السابق ليكون أولى صفقات النادي الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور": "حصلنا على توقيع بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، وأشكر أمير وأحمد مرتضى على الجهد الذي تم بذله لإتمام تلك الصفقة القوية".

وكان مرتضى منصور، قد وصف صفقة بن شرقي بـ"صفقة القرن".

ويشغل بن شرفي كل أماكن الهجوم سواء الجناح الأيمن أو صانع اللعب أو المهاجم الثاني، ومركز الأساسي هو الجناح الأيسر مركز "كهربا" نجم الزمالك الذي أقترب من الرحيل عن ناديه.

وكان رئيس نادي الزمالك، أعلن منذ أيام عن تعاقده مع 5 صفقات سوبر، من بينهم ثنائي أجنبي، مؤكدا اقتراب محمد عواد حارس الإسماعيلي من الانضمام للقلعة البيضاء بنسبة 85%.

وأضاف رئيس نادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على فضائية "المحور": "الاختلاف مع الإسماعيلي على الأمور المالية، وهناك تواصل مستمر مع إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي بشأن التعاقد مع محمد عواد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وإذا احتاج الدراويش أي لاعب سنوافق".

وفي مفاجأة سارة، قال منصور: "نجحنا في إتمام عدة صفقات ستسعد جماهير الزمالك، ولن نعلن عن أي صفقة جديدة إلا بعد مباراة الأخيرة في الدوري أمام الأهلي"، مشيرا إلى تعاقد الأبيض حتى الآن مع خمسة لاعبين سوبر من بينهم ثنائي أجنبي.

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