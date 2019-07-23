شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد.. ننشر عقد قفشة مع بيراميدز قبل انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد الخليج 365 بنشر تفاصيل عقد محمد مجدي قفشة نجم بيراميدز، والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووقع قفشة لبيراميدز عقدا لمدة 4 مواسم بداية من موسم 2018 وحتى موسم 2022، يحصل بمقتضاه اللاعب على مبلغ يقترب من 28 مليون جنيه طوال مدة التعاقد، فيما تضمن العقد وجوب مشاركة اللاعب فى 75 % من المباريات للحصول على نسبة المشاركة كاملة.

ويكشف العقد الذي ينفرد الخليج 365 بنشره بتوضيح تفاصيل التعاقد بالكامل طوال الـ4 سنوات، ويقترب قفشة من الانتقال للأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الوصول لاتفاق نهائي مع ناديه بعد الجلسة التي جمعت مسئولي الناديين خلال الساعات الماضية.

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