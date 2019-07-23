المنيا يتعاقد مع " صانع ألعاب " كفر الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو المنيا مع عمرون فيرون لاعب وسط كفر الشيخ والبلدية الأسبق فى صفقة انتقال حر لتدعيم وسط الفريق المنياوى الموسم المقبل . وقد قام اللاعب بالتوقيع لمدة موسمين فى حضور محمد عليان مدير الكرة بالمنيا ، وعبد الرحمن جمال وكيل أعمال اللاعب . Advertisements ويسعى سمير كمونة المدير الفنى للمنيا لبناء فريق قوى يستطيع من خلاله المنافسة على العودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بالمجموعة الأولى "الصعيد"، التى يشارك فيها الفريق. كان سمير كمونة قام بتدريب فريق غزل المحلة فى الموسم المنقضى ويعلم إمكانيات اللاعب الفنية جيدا، وطالب مجلس الإدارة بسرعة التعاقد معه لتدعيم هجوم عروس الصعيد.

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