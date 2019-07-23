شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يكشف لـ"تايم سبورت" موقفه من ضم أحداد وأزارو و بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعيد وهبى المتحدث الرسمى للرجاء المغربى، أن إدارة ناديه وصلت لمراحل متقدمة مع نظرائها فى الزمالك للتعاقد مع المغربى حميد أحداد .

وقال سعيد وهبى فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت": " المفاوضات بين الناديين سرية لضم حميد أحداد، ولن نعلن عن القيمة المالية فى الوقت الحالى، ولكننا وصلنا لمراحل متقدمة مع الزمالك للتعاقد مع حميد أحداد "

وعن تفاوض الرجاء المغربى مع ازارو أو خالد بوطيب علق سعيد وهبى : " أزارو لاعب مميز ولكن قيمته المادية مرتفعة للغاية، ويتطلع للاحتراف الأوروبى، فهو خارج حسابات الرجاء بينما خالد بو طيب ليس فى حساباتنا "

وكان المغربى حميد أحداد قد أخطر إدارة الزمالك أنه يمتلك عرضًا من الرجاء المغربى لاستعارته لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن إدارة النادى الأبيض تبحث عن تسويقه بعد ضم مواطنه أشرف بن شرقى، من الهلال السعودى، لمدة 3 مواسم قادمة، وأبلغ مسئولو الزمالك أحداد أنه لا يوجد ما يمنع انتقاله إلى الرجاء المغربى، ولكن فى نهاية شهر يوليو الجارى بعد الانتهاء من مواجهات حسم بطولة الدورى الممتاز.