شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدرس تعديل عقد باهر المحمدي.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان تعديل عقد باهر المحمدي مدافع الفريق في محاولة لإرضاء اللاعب، بعد تلقيه عروض محلية وخليجية، ورفض إدارة الدراويش الاستغناء عن خدمات المحمدي، باعتباره من أهم اللاعبين في صفوف الفريق، لاسيما بعد انضمامه لمنتخب مصر، بالإضافة لصعوبة التفريط في خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل حالة التمرد التي ضربت صفوف الفريق، وكانت سببا في انقطاع كبار نجوم الفريق عن المران، وتمسكهم بالرحيل عن النادي، وهم محمد عواد، ومحمود متولي، وكريم بامبو

ويرتبط المحمدي بعقد مع الإسماعيلي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، ولكن إدارة النادي تدرس ترضيته ماديا لتعويضه عن العروض التي رفضتها للاستفادة من اللاعب.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى العام، برصيد 43 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة، فاز فى 10، وتعادل فى 13، وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 29 هدفًا، وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة