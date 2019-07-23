تعرف على موعد مباراة شباب اليد القادمة أمام صربيا فى دور الـ 16 بالمونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس مباراة قوية أمام نظيره الصربى فى إطار لقاءات دور الـ 16 بكأس العالم المقام فى أسبانيا غدا الأربعاء . يقام لقاء مصر و صربيا فى مونديال الشباب فى تمام الثانية و الربع ظهرا بتوقيت القاهرة . ونجح منتخب مصر للشباب فى التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته بالفوز على فرنسا، فى ختام الدور الأول بنتيجة 37 / 32 ، وتحقيق العلامة الكاملة . وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال ، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ، ويحقق فوزرا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا .

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