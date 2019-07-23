شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع الإسماعيلى فى إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.. والتى يرفع فيها الأبيض شعار "لا بديل عن الفوز" من أجل الحفاظ على فرصة المنافسة على لقب الدورى أمام الأهلى قبل لقاء القمة المرتقب بين قطبي الكرة المصرية المحدد له الأحد المقبل .

وقبل المباراة المرتقبة نرصد تاريخ مواجهات الفريقين فى الفيديو التالى ..

وقبل المباراة المرتقبة نرصد تاريخ مواجهات الفريقين فى الفيديو التالى .. - 104 مباريات: إجمالي لقاءات الزمالك مع الإسماعيلى - 42 لقاء: فاز الزمالك فيها على الإسماعيلى - 31 مواجهة: حقق فيها الإسماعيلى الفوز على الزمالك Advertisements - 31 مرة: انتهت مواجهات الزمالك والإسماعيلى بالتعادل - 121 هدفا: الأهداف التى سجلها الزمالك فى مرمى الإسماعيلى 108 مرات: نجح لاعبو الإسماعيلى فى هز شباك الزمالك - الهداف التاريخى لمواجهات الزمالك والإسماعيلى: عبد الحليم على وعوض عبد الرحمن - 8 أهداف: رصيد كل هداف من الثنائى

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