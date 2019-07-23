شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف لأجيرى 500 ألف جنيه بعد العمل أسبوعًا فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف اتحاد الكرة، 500 ألف جنيه إلى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، قبل رحيله عن القاهرة إلى إسبانيا.
وتم إنهاء علاقة أجيرى بإتحاد الكرة يوم 6 يوليو، عقب الخسارة من جنوب أفريقيا فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا بهدف نظيف وتوديع البطولة التى أقيمت على أرض مصر.
يذكر أن أجيرى كان يحصل على مليونىّ جنيه راتب شهرى من اتحاد الكرة، وصرف اتحاد الكرة له راتب أسبوع بعد إنهاء العلاقة يوم 6 يوليو، لذا حصل على 500 ألف جنيه نظير العمل أسبوع فقط فى يوليو الجارى.
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