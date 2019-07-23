شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يعرض نتيجة الأشعة على طبيب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض عمار حمدى صانع ألعاب الأهلى نتيجة الأشعة التى أجراها خلال الساعات الماضية على خالد محمود طبيب الفريق، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه بالتحديد.

وغادر عمار حمدى مران الأهلى أمس محمولاً نظرًا لعدم قدرته على السير للخروج من الملعب ومتأثراً بإصابته عقب إحدى الألعاب المشتركة مع عمرو جمال مهاجم الفريق، وأكد مسئولو الأهلى أن إصابة عمار حمدى فى منطقة وجه القدم وأن الأشعة ستحدد حجم الإصابة سواء كانت كدمة قوية أو شرخ.

ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب غدا الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز ويحتاج الفريق الأحمر للفوز بتلك المباراة من أجل التتويج بشكل رسمى بلقب الدورى الممتاز فى نسخته الجارية بعد تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما فى المباراة الأخيرة بالدورى.