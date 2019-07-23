شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سموحة: عروض مبدئية لشراء كناريا ومعاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة عن تلقى إدارة النادى السكندرى عروضا مبدئية لشراء محمود معاذ ومحمد متولى كناريا ثنائى الفريق، أما فيما يخص محمد أبو جبل حارس سموحة، أو حسام حسن لاعب الفريق، فلم يأتى للنادى أى عروض أو مفاوضات رسمية بشأنهما .

وكتب فرج عامر عبر صفحته بموقع تويتر "لا توجد لدينا أى عروض أو مفاوضات رسمية لشراء محمد أبو جبل أوحسام حسن ولكن لدينا عروض مبدئية لشراء معاذ وكناريا فى ظل رغبة النادى الحفاظ عليهما".

يذكر أن فرج عامر سبق وأعلن عدم وجود النية لرحيل مهاجم الفريق وهدافه حسام حسن وحارس مرمى الفريق محمد أبو جبل على الرغم من التعاقد مع الهانى سليمان حارس مرمى الإتحاد السكندرى.