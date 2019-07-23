شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد جهاد جريشة وأمين عمر من إدارة مباريات الأهلى والزمالك المتبقية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعدت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الثنائى جهاد جريشة وأمين عمر الحكمين الدوليين، من المباريات الثلاثة المتبقية فى الدورى الممتاز.

جاء قرار اللجنة بناء على طلب الحكمين نظرا لمعاناتهما من الإجهاد بسبب ضغط المباريات والمعسكرات الخاصة بالحكام خلال الفترة الأخيرة، وكذلك المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019.

ويتبقى فى الدورى العام 3 مباريات هى الزمالك مع الإسماعيلى، والأهلى مع المقاولون المحدد لهما غدا الأربعاء، قبل المباراة الأخيرة بين الأهلى والزمالك الأحد المقبل فى ختام الدورى.

ويحتاج الأهلى للفوز على المقاولون غدا للتتويج رسميا بالدورى، بينما ستتعقد الأمور حال خسارة الأهلى وفوز الزمالك على الإسماعيلى غدا حيث ستصبح مباراة القمة هى الفاصلة فى حسم اللقب.